“بـ 50 جنيه بس” استخرج قسيمة زواجك في دقيقتين من خلال ماكينة الأحوال المدنية!

في عصر التقنية الرقمية الحديثة، تسعى الحكومات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث الخدمات لتلائم احتياجات المواطنين، وتُعتبر وزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية من الجهات الحكومية الرائدة في هذا المجال، حيث تقدم خدمات مميزة لتيسير حصول المواطنين على الأوراق بدون تعقيدات وبأقل جهد ممكن.

استخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية

تعد ماكينة السجل الذكية إحدى الابتكارات الجديدة التي قدمها قطاع الأحوال المدنية، والتي تمكِّن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية بكل سهولة ويسر، بفضل هذه الماكينات، أصبح بإمكان المواطنين الحصول على قسيمة الزواج وغيرها من الوثائق بدون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الأحوال المدنية وتحمل الانتظار والإجراءات الروتينية.

خطوات استخراج قسيمة زواج من الماكينات الذكية

تبدأ العملية بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها واكتمالها. يتيح النظام للمواطنين اختيار خدمة استخراج قسيمة الزواج بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام. يطلب من المستخدم إدخال بيانات الأقارب الذين ينبغي إدراجهم في الوثيقة. يتم تحديد قيمة الخدمة وتسديدها. بعد استكمال الخطوات السابقة، يتم إصدار قسيمة الزواج الجديدة بشكل فوري، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

مصاريف استخراج قسيمة الزواج