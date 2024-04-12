“ابسط يا عم وجهز محفظتك” اعرف الزيادة هتبقى كام في مرتبات أبريل؟!

مع اقتراب نهاية شهر أبريل 2024، ينتظر العديد من الموظفين والعاملين في مؤسسات وهيئات الدولة صرف مرتباتهم بالزيادة الجديدة، وتشير التوقعات إلى أن عملية صرف المرتبات ستتم بدءا من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، ومن المتوقع أن يتم استكمال صرف المرتبات لباقي الجهات بعد انتهاء إجازة العيد، ولكن لم يتم إصدار أي بيان رسمي من وزارة المالية حول تبكير موعد الصرف حتى الآن.

بداية ومدة صرف المرتبات

من المقرر أن يتم صرف مرتبات العاملين عن شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء، الموافقة لـ21 و22 و23 أبريل 2024.

ومع ذلك، فإن هناك فئات أخرى قد يتم صرف مرتباتها بعد انتهاء إجازة العيد، ما يجعل التوقيت بالنسبة لهم متغيرا.

وحتى الآن، لم تصدر وزارة المالية أي بيانات رسمية بشأن تبكير موعد صرف المرتبات.

جدول زيادة مرتبات شهر أبريل 2024

تم تحديد جدول زيادة المرتبات لشهر أبريل 2024 بمعدلات محددة لكل درجة وظيفية، وتبلغ الزيادة الجديدة لبعض الدرجات كالتالي:

الدرجة الوظيفية الممتازة: 12,200 جنيه

الدرجة العليا: 10,200 جنيه

درجة المدير العام: 9,200 جنيه

الدرجة الأولى: 8,200 جنيه

الدرجة الثانية: 8,000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه

الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، فإن الحكومة تستمر في توفير الرعاية اللازمة للمواطنين من خلال صرف المرتبات بانتظام وتحديد الزيادات بشكل منتظم، ويعكس جدول زيادة المرتبات لشهر أبريل 2024 التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع العام.