“حلال ولا حرام”.. ما هو حكم زيارة المقابر ثالث أيام عيد الفطر المبارك!!

حكم زيارة المقابر ثاني يوم العيد أحد الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وذلك لأن الأمر من الممكن أن يكون بدعة عند زيارة المقابر بالعيد دون غيره من الأيام ولكن دار الإفتاء المصرية قد أوضحت في الفتوى رقم 4781 أن زيارة المقابر مستحبة في الشرع لأنها تحث الشخص على تذكر الآخرة وأيضا الزهد في الدنيا، كما أنها تعمل على ترقيق القلوب بالإضافة إلى ردع ومنع الشخص من ارتكاب المعاصي.

حكم زيارة المقابر ثالث يوم العيد

يعد تخصيص يوم في العيد لزيارة القبور أحد البدع التي جاءت من الإنسان ويفضل عدم الزيارة في العيدين، حيث أن حزن الشخص يتجدد من جديد والأعياد قد خُصصت للفرح والسعادة، بالإضافة إلى أن الشرع لم يأت بذلك مطلقا، وقد تكون زيارة المرأة للمقابر لدى بعض الفقهاء غير محببة أو يجب على المرأة أن تمتنع عن زيارة المقابر، كما أن بعض العائلات تأخذ أمر زيارة المقابر كنوع من صلة الرحم برؤية كافة أفراد العائلة في نفس المكان عند قبر المتوفي، ولكن ذلك الأمر مكروه لأن هناك أماكن عديدة لصلة الرحم غير المقابر ولأن ذلك من الممكن أن يتحول بدعة بأن صلة الرحم تكون أقرب عند قبر الميت من العائلة وذلك غير صحيح ولا يوجد في الشرع.

الأيام المستحب فيها زيارة المقابر

وفي هذا الإطار فهناك بعض الأيام التي يكون فيها زيارة المقابر مستحبة، وتكون هذه الأيام كالتالي: