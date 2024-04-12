“يا نهار أبيض” افرحوا مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض النهاردة ؟!

تنشغل نفوس المواطنين في مصر حاليا وخلال ايام عيد الفطر المبارك بمتابعة أسعار الدواجن، فالدواجن تعتبر جزءا أساسيا على سفرة الطعام خلال الاحتفالات والتجمعات العائلية في هذه المناسبة الدينية المهمة، وتوجد الدواجن على رأس قائمة الأطعمة للأغذية اليومية، ومع ارتفاع تكاليف الحياة، يصبح متابعة تطور أسعار الدواجن للبحث المستمر عن أسعار معقولة ومتاحة لهذه السلعة، أمرا ضروريا للعديد من الأسر وخاصة خلال فترات الاحتفالات والمناسبات الدينية.
أسعار الدواجن
- خلال أيام عيد الفطر المبارك، شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تراجعا ملحوظا.
- فقد سجلت أسعار الفراخ البيضاء حوالي 84 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وارتفعت إلى حوالي 97 جنيهًا للمستهلك في السوق المصري.
- انخفاض الأسعار بعض الشيء جلب الراحة للمواطنين الذين يبحثون دائما عن العروض والتخفيضات خلال هذه الفترة الخاصة مما يساعد على تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين خلال فترة الاحتفالات.
مبادرات لخفض الأسعار
- لاقت المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن استحسانا واسعا، حيث قام الاتحاد بخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%.
- وقد أثرت هذه المبادرات بالإيجاب على تخفيض تكلفة الدواجن في الأسواق المحلية مما أدى إلى انخفاض تكلفة هذه السلعة للمستهلكين.
- وتعد تلك المبادرة خطوة هامة نحو توفير هذه السلعة بأسعار معقولة للمواطنين، ويشمل ذلك تخفيض سعر كيلو الدواجن الحية إلى 85 جنيهًا للمستهلك.
- من المتوقع أن تستمر جهود خفض الأسعار في الأيام القادمة، حيث تشمل هذه الجهود العديد من السلع الأساسية بالإضافة إلى الدواجن.
- ومن المتوقع أيضا أن تشهد أسواق التجزئة الصغيرة تدريجيا انخفاضا في الأسعار مع مرور الوقت.
تباين الأسعار بحسب النوع
- أمس الخميس، شهدت أسواق الدواجن تباينًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ما يقارب 90 جنيهًا، وبلغت تكلفته للمستهلك حوالي 108 جنيهات.
- بينما بلغ سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن نحو 220 جنيهًا، مما يعكس الفروقات البينية بين الأسواق المختلفة.
- في المقابل، سجل سعر كيلو الأوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 115 جنيهًا، مع استمرار تذبذب الأسعار.
- وفيما يتعلق بأسعار البيض، سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 155 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بحوالي 170 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بـ175 جنيها.
- وبالنسبة لكرتونة البيض البلدي، سجل سعرها حوالي 155 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بمتوسط 175 جنيها.