ملك الفئة المتوسطة من أوبو .. مواصفات هاتف Oppo Reno 11 5G وبسعر ميتوقعش

يعد هاتف Oppo Reno 11 5G واحد من أقوى الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أوبو في الفئة المتوسطة، ويتمتع هذا الهاتف بعدد كبير من المواصفات الغير مسبوقة وبسعر مبهر حيث يتمتع الهاتف بمعالج Dimensity 7050 مع كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل، وخلال الأسطر التالية سوف نتناول مراجعة شاملة لهذا الهاتف من حيث المواصفات والسعر.

مواصفات هاتف Oppo Reno 11 5G

يمنح هاتف Oppo Reno 11 5G تجربة مختلفة ومميزة للمستخدمين، وإليكم أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف:

شبكات الاتصال يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G الشاشة من نوع AMOLED وتأتي بمساحة 6.7 إنش الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية يأتي من الهاتف إصدارين هما: -الأول بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x . -الثاني بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x . الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر OV32C الكاميرا الخلفية ثلاثية، الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 بينما الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، الثالثة بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 البطارية بسعة 5000 مللي أمبير

علمًا بأن الهاتف يأتي بأكثر من لون هم اللون الأخضر واللون الرمادي.

سعر هاتف Oppo Reno 11 5G

بالنسبة إلى سعر هاتف Oppo Reno 11 5G داخل مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام هو 16800 جنيه مصري أما السعر في الإمارات العربية المتحدة للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1400 درهم.