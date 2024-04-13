كم تبلغ زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024؟ وزارة العمل والتشغيل تُجيب

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، هناك بعض المواطنين الذين يقومون بالتساؤل حول الرواتب الخاصة بالمتقاعدين والزيادة التي تخص هذه الرواتب في الجزائر، حيث أنه قد تم الإعلان بالفعل عن وجود زيادة سيتم تطبيقها على رواتب المتقاعدين، كما أنه قد تم تحديد الزيادة لكل متقاعد، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على الزيادة التي تخص هذه الرواتب وكيف يمكننا الاستعلام عنها.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

قامت وزارة العمل الخاصة بالجزائر بمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أن جميع المواطنين خاصةً المتقاعدين يحتاجون إلى زيادة خاصة في رواتبهم الشهرية للتكيف مع الظروف الجديدة المحيطة بهم، فلهذا قد تم الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، حيث كانت تلك الزيادة عبارة عن 15% من الراتب المعتاد إذا كان الراتب أقل من 20 ألف دينار، أما في الرواتب التي قد تتخطى 20 ألف دينار فإن الزيادة ستكون 4%، وهذه الزيادة سيتم تطبيقها بدءً من شهر 5 القادم.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

يتساءل الجميع عن طريقة الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في الجزائر، حيث أن هذا الأمر يتم من خلال الخطوات التالية: