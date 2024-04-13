“منحة البطالة عقود cta“ تحويل المستفيدين من منحة البطالة 2024 بالجزائر لعقود العمل المدعمة

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة البطالة والتي تعتبر من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الدولة للأشخاص الذين ليس لديهم عمل وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن الحكومة قامت بتفعيل آلية جديد وهي منحة البطالة عقود cta، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة البطالة عقود cta

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن ذلك نظام جديد والذي ينص على أنه سوف يتم مساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم عمل في الحصول على فرص عمل ثابتة ودمجهم في القطاع الاقتصادي ولكن يجب أن يكون تم تسجيلهم على أنهم طالبي عمل لأول مرة، وبناء على ذلك سوف يتم تحويل الأشخاص من جهاز منحة البطالة إلى جهاز مساعدة الإدماج المهني.

شروط التسجيل في منحة البطالة

قامت الحكومة الجزائرية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على منحة البطالة وهي:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 19 عام ولا يزيد عن 50 عام.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك باهظة الثمن أو حساب بنكي أو عقارات باسمه.

يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

يشترط أن يكون المتقدم مسجل لدى وكالة التشغيل الجزائرية.

يجب على المتقدم أن يكون ليس لديه مصدر دخل ثابت.

خطوات التسجيل في منحة البطالة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التقديم على منحة البطالة: