اشتريه قبل ما يغلى|….سعر ومواصفات هاتف سامسونج mg15 5g الجديد//أقوى هاتف من samsung للفئة المتوسطة

سعر ومواصفات هاتف سامسونج mg15 5g، هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن هواتف سامسونج المميزة الجديدة، ومن ضمن هذه الهواتف هو سامسونج جالاكسي A15 5G، حيث أن هذا الهاتف يمتلك العديد من المواصفات الجديدة الرائعة والمميزات القوية، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على السعر الخاص بهذا الهاتف وأيضًا على مواصفاته المميزة.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج mg15 5g

يتساءل الجميع عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج mg15 5g وهو A15 5G، حيث أن هذا الهاتف من أحدث أنواع الهواتف والاصدارات الخاصة بشركة سامسونج، كما أنه أيضًا يتمتع بالكثير من المميزات المختلفة والتي منها:

شاشة Super AMOLED وتكون بجحم يصل إلى 6.5 بوصة.

التردد يصل إلى 90 Hz.

الذاكرة تكون 256 جيجا بايت + 8 جيجا بايت رام.

بطارية كبيرة وقوية تصل إلى 5000 مللي أمبير.

3 كاميرا خلفية ذات دقة كبيرة تصل إلى 50+5+2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية تكون 13 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف الشبكات الخاصة بالجيل الخامس 5G.

يمتلك الهاتف خاصية OTG.

يمتلك الهاتف مستشعر خاص بالبصمة والذي يكون مدمج مع الزر الخاص بالباور.

المنفذ الخاص بالـ USB يكون من نوع Type C.

هناك العديد من الألوان المختلفة للهاتف مثل الأزرق الداكن والفاتح والأصفر.

سعر هاتف سامسونج A15 5G

بعد التعرف على جميع تلك المميزات يبحث الجميع عن سعر هاتف سامسونج A15 5G، فيكون السعر كالآتي: