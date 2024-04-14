“ادفع غرامتك فورا هُنــا ur.gov.iq“ مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني 2024 بالعراق وشروط تسديد الغرامة

قامت مديرية المرور العامة الغرامات في العراق بإطلاق منصة إلكترونية يمكنك من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على السيارة الخاصة بك، كما يمكنك أيضا تسديد تلك الغرامات وذلك من خلال خدمة الانترنت وانت في منزلك وبضغطة زر وذلك بدلا من قضاء وقت طويل في وحدة المرور لأن دائما الدولة تسعى نحو توفير الراحة للمواطنين، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص غرامات المرور العامة الرقم الالماني.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يمكنك الآن بكل سهولة تسديد مخالفات المرور الخاصة بك من خلال منصة أور وذلك يعد توفيرا للوقت والجهد، لتسديد المخالفات قم باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور. من الصفحة الرئيسية قم بالانتقال إلى خيار غرامات المرور. يتطلب منك إدخال رقم التسجيل الخاص بالسيارة. بمجرد النقر على زر بحث سوف تظهر لك جميع المخالفات التي ارتكبتها بالموعد. قم بالنقر على تسديد وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك. يجب العلم أنه يجب عليك الذهاب إلى قسم المرور التابع للمنطقة السكنية الخاصة بك وقم باستلام الرقم الألماني، وهو عبارة عن شريحة إلكترونية تضم جميع المعلومات حول السيارة وصاحبها.

شروط تسديد الغرامات في العراق

يجب العلم أنه الرقم الألماني له العديد من المميزات والتي من أبرزها تجميع المخالفات بدقة الحد من حوادث السير، احترام قوانين المرور، يجب العلم أنه يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل تسديد المخالفات بنجاح وهي: