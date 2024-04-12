موقع تنزيل واتس اب بيتا: افضل من النسخ العادية لهذه الاسباب

تنزيل واتس اب بيتا وهو متوفر عبر متجر بلاي فهو تطبيق يضم الكثير من المميزات المتنوعة ، فيمكن من خلاله تحديث واجهة المستخدم مع تقديم الملاحظات وهو تحسين التطبيق لما يحتويه من مميزات عالية الجودة، وهو يقدم تجربة مميزة للمستخدمين، وبعد التسجيل في التطبيق يمكن تجربته والتمتع بمميزاته المختلفة

تنزيل واتس اب بيتا

تلك النسخة الموجودة على متجر بلاي وابل ستور هي نسخة تجريبية لذلك فهي غير مستقرة فعند تنزيل واتس اب بيتا يمكنك أن تجد بعض من المشكلات لذلك لابد أن تحترس من استخدام تلك النسخة والانتظار لإصدار النسخة الرسمية من التطبيق، وهو يحتوي على مجموعة كبيرة من المزايا مع التحديثات العديدة التي توجد في التطبيق، فهو تحديث يحتوي على مجموعة كبيرة من المميزات.

عندما تقوم بتحميله يمكنك أن تستمتع بتلك المميزات التي توجد في التطبيق والاستمتاع باستخدام التطبيق لما يحتويه من مجموعة كبيرة من المميزات التي صمم بها التطبيق، كما أن تثبيت التطبيق على الهاتف يتم بخطوات سهلة وبسيطة من اجل تثبيته واستخدامه بسهولة لما يملكه من مميزات

تثبيت وتنزيل واتس اب بيتا

بعدما تقوم بتنزيل واتس اب بيتا من خلال متجر بلاي أو ابل ستور وتتوفر نسخة من التطبيق على جهازك يمكنك من خلال مربع البحث القيام بتثبيت التطبيق على جهازك، وعبر إتباع التعليمات التي تظهر لك بحيث يساعدك ذلك في تثبيت التطبيق من حيث الضغط على الموافقة وتحميل آخر تحديث من التطبيق.

بعدها يمكنك أن تبدأ في استخدام التطبيق والبدء في الاستفادة من مميزات التطبيق فهو يحتوي على عدد من المميزات والتحديثات الكبيرة التي توجد في تصميم التطبيق، كما أنه من المنتظر أن يصدر تحديث جديد التطبيق يتم توفيره عبر متجر التطبيقات لسهولة تحميله من خلاله بخطوات بسيطة.

مميزات واتس اب بيتا

يقدم تطبيق واتس اب بيتا بعض المميزات منها ما يلي: