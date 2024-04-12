“لولو يا لولو روحتي فين يا لولو“ نزلي تردد قناة وناسة بيبي لولو للاستماع لأغاني الأطفال ولولو الشطورة 24 ساعة بدون تقطيع وجودة مرتفعة

قامت قناة وناسة بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل تحديث المحتوى الذي تقدمه وتقديم محتوى بأعلى دقة وجودة، تعتبر قناة وناسة واحدة من قنوات الأطفال التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية وذلك لأنها تحرص على عرض الأغاني والأناشيد التي تعمل على جذب انتباه الطفل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة وناسة لولو.

تردد قناة وناسة لولو

قم الأن بتنزيل قناة وناسة بكل سهولة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

قامت القناة بتوفير تردد جديد أيضا على القمر عرب سات وهو:

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة وناسة

تمتلك قناة وناسة مجموعة من المميزات التي تجعلك تقوم باستقبالها على التلفاز الخاص بك، ومن أبرز تلك المميزات:

تحرص القناة على عرض محتوى يلائم جميع الفئات العمرية المختلفة للأطفال.

تقوم بعرض مجموعة من البرامج الأفلام الكرتونية التي يحبها الكثير من الأطفال والتي لها دور في تنمية مهارات الأطفال.

يمكنك استقبال القناة بشكل مجاني ولا تحتاج إلى دفع رسوم أو كود تشفير.

خطوات استقبال قناة وناسة على الرسيفر الخاص بك