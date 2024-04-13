رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق كل المحافظات nid-moi.gov.iq وزارة الداخلية | اليكـــم الشروط والمستندات

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق،من أهم الأشياء التي يحتاجها المواطن في العراق، حيث تعتبر البطاقة أحد أهم الوثائق الرسمية التي يجب الحصول عليها كل فرد، حيث تقدم هذه البطاقة لحاملها الكثير من الخدمات والمميزات، ويجدر بنا الإشارة إنه من المتوقع ان تقوم الحكومة العراقية بإصدار بطاقات جديده لعام 2024.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

هناك عدد من الشروط يجب أن تدوم البطاقه الوطنيه العراقيه ومنها ما يلي:

أن يكون عمر الشخص عن 18 عام.

ضرورة التحقق من الحصول على بطاقة الهوية.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

الحالات لا يمكن لها حجز الهويه الوطنيه الموحده إلكترونيا

هناك العديد من الحالات المحددة الغير مسموح لها حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق واخذ ميعاد لاستخراج الهوية الوطنية عبر الانترنت واليكم هذه الحالات:

في حالة أن يكون حامل الهوية الوطنية راغبا في تعديل بياناته التي سجلت على البطاقه القديمه التي انتهت صلاحيتها.

في حالة أن يقيم الفرد الراغب في استخراج بطاقة الهوية في محافظة أخرى.

في حالة ان تكون البطاقة السابقة قد تعرضت للسرقة أو ضاعت باي طريقه او أن تكون تضررت البطاقه.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

يمكن للمواطنين العراقيين فيما فوق 18 عام حجز البطاقة الوطنية الموحدة ويتم ذلك من خلال اتباع سلسلة من الخطوات وقد جاءت خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق على النحو التالي: