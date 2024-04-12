اخبار حلوة لهذه الفئات | تخفيض 100% علي تذاكر القطار لبعض الركاب

تخفيض 100% علي تذاكر القطار لبعض الفئات التي تم الإعلان من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تخفيض بنسبة 100‎%‎ على تذاكر القطار، وبعض الفئات جدا التخفيض بنسبة 35 أو 50‎%‎ ليشمل التخفيض تلك الفئات للحصول على التذاكر بأسعار مخفضة، يتمكنوا من ركوب القطار بتلك الأسعار المخفضة وذلك كما أعلنت سكك حديد مصر عن تلك التخفيضات.

تخفيض 100% علي تذاكر القطار

تخفيض 100% علي تذاكر القطار لذوي الهمم والعسكريين وأصحاب المعاشات بحيث يحصلون على تخفيض 100‎%‎ للتذاكر ويشملهم التخفيض ليحصلوا على تذاكر القطار بشكل مجاني، وهناك بعض الفئات التي تحصل على تخفيض على التذاكر يصل ل 75 50‎%‎ وذلك كما ام الإعلان من قبل سكك حديد مصر للحصول عليها بسعر مخفض.

كما تم الإعلان عن الفئات الذي يمكنهم الحصول على ركوب القطارات مجانًا بشكل كامل بدون دفع أي رسوم لكن مع ضرورة تقديم الأوراق التي تثبت ذلك ليتم ركوبهم القطار بدون دفع أي رسوم، بحيث في حالة تقديم مرضى السرطان تقرير من المستشفى يثبت ذلك يمكنهم من ركوب القطار بشكل مجاني ويكون التقرير ساري لمدة عام بحيث يتمكنوا من ركوب قطار تحيا مصر أو المكيفة ثانية وثالثة.

الفئات التي تحصل على تخفيض 100% علي تذاكر القطار

تم الإعلان عن الفئات التي شملتها سكك حديد مصر للحصول على تخفيض 100‎%‎ على تذاكر القطار بحيث تم الإعلان عنهم من قبل سكك حديد مصر، وتلك الفئات كالتالي: