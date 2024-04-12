بطريقة أكبر محلات الحلويات .. طريقة عمل الغريبة الناعمة على أصولها بدون تشققات وبدوب في الفم

تعد الغريبة من أشهر أنواع الحلويات التي يتم إعدادها من أجل الاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك بجوار الكحك والبسكويت، وبدلاً من شرائها من الخارج بأسعار مبالغ فيها، جئنا إليكم اليوم بالطريقة الصحيحة لإعداد الغريبة الناعمة في البيت على أصولها من الألف للياء.

مقادير عمل الغريبة الناعمة

من السهل جدًا أن يتم تحضير الغريبة الناعمة في البيت وبطريقة مضمونة وناجحة، ولكن في البداية لابد من توافر عدد من المقادير تأتي على النحو التالي:

4 أكواب من الدقيق الفاخر.

كوبان من السمن البلدي.

كوب من السكر البودرة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

فستق أو لوز من أجل التزيين.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير الغريبة الناعمة

من أجل أن تكون وصفة الغريبة الناعمة ناجحة لابد من إتباع الخطوات التالية: