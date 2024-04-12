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بطريقة أكبر محلات الحلويات .. طريقة عمل الغريبة الناعمة على أصولها بدون تشققات وبدوب في الفم
تعد الغريبة من أشهر أنواع الحلويات التي يتم إعدادها من أجل الاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك بجوار الكحك والبسكويت، وبدلاً من شرائها من الخارج بأسعار مبالغ فيها، جئنا إليكم اليوم بالطريقة الصحيحة لإعداد الغريبة الناعمة في البيت على أصولها من الألف للياء.
مقادير عمل الغريبة الناعمة
من السهل جدًا أن يتم تحضير الغريبة الناعمة في البيت وبطريقة مضمونة وناجحة، ولكن في البداية لابد من توافر عدد من المقادير تأتي على النحو التالي:
- 4 أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوبان من السمن البلدي.
- كوب من السكر البودرة.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- فستق أو لوز من أجل التزيين.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
خطوات تحضير الغريبة الناعمة
من أجل أن تكون وصفة الغريبة الناعمة ناجحة لابد من إتباع الخطوات التالية:
- في وعاء مناسب يتم إضافة كلاً من السمن والسكر مع استخدام المضرب الكهربائي حتى يتم الحصول على قوام كريمي رغوي.
- وضع مقدا قليل من الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.
- في وعاء أخر يتم خلط كلاً من الدقيق مع اللبن البودر ويتم خلطهم جيدًا.
- وضع الخليط الأول للخليط الثاني مع الخلط جيدًا حتى تمتزج المكونات.
- وضع العجينة داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- البدء في تشكيل العجين في الصينية مع الحرص على ترك مسافات بين العجين.
- بتم تزيين الوجه العلوي للغريبة باللوز أو الفستق أو اللولي.
- إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة 140 درجة.
- الانتظار لمدة 10 دقائق حتى التسوية.