“100 ألف دينار زيادة فورية” mof.gov.iq استعلام رواتب المتقاعدين 2024 موعد صرف الرواتب لشهر مايو 2024

مازالت زيادة رواتب المتقاعدين في العراق هي الشغل الشاغل لملايين المواطنين في الدولة، حيث إن عميات البحث زادت بشكل كبير مع اقتراب صرف شهر مايو التي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة لتبدأ عمليات الصرف، حتى أن الزيادة التي تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة المالية بلغت 100 ألف دينار عراقي، بحيث يتمكن من الحصول عليها جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطني.

قائمة رواتب المتقاعدين في العراق

ومن الرواتب التي يمكنك التعرف عليها بعد إضافة الزيادة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، ما جاء على النحو الأتي:-

في حالة إذا كان المتقاعد يحصل على راتب قيمته 300 ألف دينار فيكون 500 ألف دينار.

بينما في حالة إذا كان يحصل على راتب 600 ألف دينار فإنه بعد الزيادة يكون 700 ألف دينار.

إضافة إلى أن رواتب الـ 625 ألف دينار فبعد الزيادة تكون 725 ألف دينار عراقي.

هذا وأن راتب المتقاعد زاد كذلك من 800 ألف دينار إلى 900 ألف دينار.

كيف استعلم عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا للأتي:-