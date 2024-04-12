قناة شباب المستقبل.. تردد قناة سبيستون 2024 Spacetoon نايل سات وعرب سات

يعتبر معرفة تردد قناة سبيستون 2024 Spacetoon نايل سات وعرب سات رغبة ملحة للآباء والأمهات، حيث تمتاز هذه القناة بشعبيتها الكبيرة بين الشباب الذين يفضلون قضاء وقتهم في متابعة البرامج الكرتونية الممتعة التي تعرض على هذه القناة، ولا تقتصر أهمية هذه البرامج على مجرد توفير وسيلة للترفيه، بل إنها تمتد إلى إضفاء البهجة والسرور على قلوب الأطفال والشباب.

تردد قناة سبيستون نايل سات

انطلقت قناة سبيستون في عام 2000 كجزء من برنامج تلفزيوني موجَّه للأطفال، وبعد عامين من إطلاقها، تطورت القناة لتصبح مستقلة تمامًا. تتمتع القناة بمقرين، أحدهما في دمشق والآخر في دبي، تتبنى سبيستون مجموعة متنوعة من المستثمرين السوريين، وتضم شركات متخصصة في إنتاج ودوبلاج ونشر المحتوى الخاص بالأطفال.

منذ عام 2016، بدأت القناة في بث برامجها لـ22 دولة حول العالم، وحققت نجاحًا هائلًا حيث بلغ عدد المشاهدين أكثر من 130 مليون مشاهدة، تم الإعلان مؤخرًا عن إطلاق قناة سبيستون الجديدة على قمر النايل سات في عام 2024، وذلك ضمن جهود النهوض بجودة البث وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، يتضمن التحديث الجديد لتردد القناة على قمر النايل سات المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سبيستون: 11785.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سبيستون على عرب سات

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قناة سبيس تون على عرب سات تعمل على التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12341.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة سبيستون

طريقة ضبط قناة سبيستون تتطلب اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة للتمتع بمشاهدة عالية الجودة والممتعة، إليك الخطوات بالتفصيل: