اشحن باقتك مجانًا.. أكواد نت ودقائق ببلاش فودافون 2024!.. جرب الطريقة قبل انتهاء العرض

في ظل الإحتفال بعيد الفطر المبارك، ومع نهاية شهر رمضان، تقوم شركة فودافود بإطلاق بعض الأكواد التي يمكن لمستخدميها الحصول على نت ودقائق مجانية، حتى أن مثل هذه العروض تساعد في تجديد الباقة تلقائيًا عند انتهاءها، لكن تلزمها إدخال الكود المخصص لكل عرض، ولذا سنوضح لكم بعض هذه الأكواد التي يمكنك استخدامها عند الإعلان عن أي عروض من قبل الشركة، حتى يتم الحصول عليها في وقت العرض.

أكواد الحصول على رصيد مجاني فودافون

من أبرز الأكواد التي يمكنك استخدامها في حالة وجود إعلان يُفيد بوجود رصيد أو انترنت مجاني، ما نص على النحو التالي:-

كود *3651# للحصول على أخر عروض فودافون.

#92* كود الرصيد المفتوح.

كود *16# لكي تتمكن من الحصول على 20 وحدة فودافودن لأرقام فودافون.

*89# كود للحصول على عرض الدقائق المجاني، و*89*0# في حالة الرغبة بإلغاء العرض نظرًا لخصم الرسوم من رصيدك الأساسي.

طلب كود *11# للحصول على 11 دقيقة لأرقام فودافون مجاني.

عروض فودافون المجانية

ولمعرفة باقي الأكواد التي يمكنك بها الحصول على رصيد وانت مجانًا من فودافون، ما جاء على النحو الأتي:-