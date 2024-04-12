احجزها من البيت .. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة فى العراق 2024 الخطوات والشروط اللازمة

حجز البطاقة الموحدة في العراق 2024، ويشهد حجز البطاقة الموحدة في العراق إقبالًا كبيرًا من قِبَل المواطنين بعد إعلان الحكومة العراقية عن تسهيل الخدمات المقدمة لهم، وتتيح هذه الخدمة للمواطنين الحصول على بطاقة المواصلات الموحدة بسهولة ويسر، حيث يمكنهم القيام بعملية الحجز عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المراكز المخصصة وتفادي الازدحام والانتظار،و يعتبر هذا الرابط الإلكتروني واحدًا من الخدمات المتاحة، ويتيح للمواطنين حجز بطاقة المواصلات الموحدة والاستفادة من جميع مزاياها، ومن خلال المقال التالى نقدم المزيد من المعلومات حول الرابط الخاص بحجز بطاقة المواصلات الموحدة في العراق والشروط اللازمة للحصول عليها.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024:

أطلقت وزارة الداخلية العراقية خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من حجز بطاقة الهوية الوطنية بسهولة وبعد إعلان الحكومة العراقية عن تسهيل الخدمة، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن الرابط الذي سيتيح لهم حجز البطاقة الوطنية وتحويلها إلى نظام إلكتروني، وإليك الخطوات الأساسية لحجز بطاقة الهوية الوطنية:

قم بزيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية .

أدخل معلوماتك الشخصية مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف، والحالة الاجتماعية، والمؤهل الدراسي، وعنوان السكن.

بعد قراءة الشروط والأحكام، قم بالموافقة عليها.

تحديد موعد لزيارتك لمكتب الأحوال المدنية لتقديم الأوراق المطلوبة والوثائق.

احترام الموعد المحدد، وفي حالة التأخير، سيتم تحديد موعد جديد.

الوثائق الخاصة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024:

ليتمكن المواطن العراقي من حجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة عبر الإنترنت من منزله، يجب عليه تقديم الوثائق التالية: