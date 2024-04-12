“امسح الواتس ملهوش لازمة!!“ مميزات مبهرة في تحديث ماسنجر الجديد.. نزل التحديث وجربه واستمتع بمميزاته بنفسك

يعتبر تطبيق الفيس بوك واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي شائعة الإستخدام ويستخدمها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم، ووفقا لما صرحت عنه شركة ميتا أن الماسنجر شهد العديد من التحديثات في الآونة الأخيرة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تحديثات فيس بوك ماسنجر.

تحديثات فيس بوك ماسنجر

وفقا لما صرحت عنه شركة ميتا أن الماسنجر شهد الكثير من التحديثات التي تميزه عن النسخ السابقة ومن أبرز تلك المميزات أنه يمكنك إجراء الكثير من التعديلات على الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم بإرسالها وذلك حتى تكون بدقة وجودة عالية، يمكنك إجراء التعديلات على الصور من خلال تحديد الصورة التي تريد تعديلها ثم تقوم بذلك بالنقر على خانة HD تعمل تلك الخاصية على إرسال الصور والفيديوهات بالدقة الأصلية الخاصة بها.

بالإضافة إلى أنها قامت بتفعيل ميزة إنشاء ألبوم وفي تلك الميزة تقوم بتجميع الصور المفضلة لديك مع شخصك المفضل في ألبوم واحد وتكون مشتركة بينك وبين ذلك الشخص ويتم إنشاء ذلك الألبوم من خلال المحادثة الجماعية المشتركة بينكم، قامت إدارة الفيس بوك بإضافة رمز مرئي خاص بكل مستخدم وذلك يساعدك في إرسال طلبات الصداقة بكل سهولة وذلك بدلا من البحث اليدوي، كما يمكنك أيضا إرسال المستندات المختلفة حتى 100 ميجابايت.

خطوات تحديث الفيس بوك ماسنجر

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحديث الماسنجر الخاص بك بكل سهولة: