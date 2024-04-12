“600 ميجا نت ببلاش“ أكواد شحن نت فودافون مجانية.. لازم تشحنها وتجربها بنفسك

تعتبر شركة فودافون واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتي تسعى دوما نحو تقديم كل ماهو جديد للعملاء الخاصة بها، لذلك قامت الشركة بتقديم مجموعة من الأكواد المتنوعة والتي يمكنك من خلالها الاستفادة بانترنت مجاني ويستمر معك لفترة من الوقت، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا أكواد نت ببلاش فودافون.

أكواد نت ببلاش فودافون

قامت شركة فودافون بتوفير عدد من الأكواد التي تساعدك في الحصول على نت مجاني، ومن أبرز أكواد نت فودافون:

كود *4# وهذا يمنحك 500 ميجا مجانية يمكنك استخدامها لمدة 24 ساعة.

كود *2001# وهذا الكود يمنحك 40 جيجا مجانية.

كود *312# وهذا الكود قد يمنحك ما يصل حتى 500 ميجا انترنت ببلاش والذي يكون صالح على مدار الشهر.

كود *444#.

كود يمنحك انترنت ببلاش *71#.

كود ميجا نت مجاني *11#.

كود *90#.

كود *63#.

كود يعطيك نت ببلاش من فودافون *2141#.

كود *3030#.

كود يعطيك نت مجاني فودافون *2341#.

كود ثغرة من فودافون

يعمل ذلك الكود على منحك الكثير من الميجا بايت المجانية لمدة تصل حتى عام ولكن بشرط أن تقوم بالإشتراك في الإنترنت الترفيهي والكود هو *4#، بالإضافة إلى أنه عندما تقوم باستخدام الكود *2010# تحصل على عدد لاحصر له من الميجابايت المجانية دون الاشتراك في أي خدمات، تلك الأكواد تصلح لجميع خطوط فودافون.

أكواد نت مجانية من فودافون

عندما تقوم باستخدام الكود *356*1# تحصل على ما يقارب نحو 100 ميجا نت وتكون صالحة لمدة 48 ساعة، بينما عندما تقوم باستخدام الكود *18# تحصل على ميجا بايت مجانية تصل حتى 600 ميجا.