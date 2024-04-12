الحق فورا عبر هذا الرابــط.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 برقم الارضي عبر موقع المصرية للاتصالات we

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، حيث أتاحت الشركة الاستعلام ابتداءً من يوم الإثنين الموافق الأول من شهر أبريل 2024، كما تمكنك الاستعلام عنها وسدادها أون لاين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو عبر التطبيق الخاص بها، كما أتاحت أيضًا فترة سماح عشرين يومًا دون توقيع أي غرامات، وفي حالة عدم الدفع سيتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، وذلك لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك سوف يتم رفع الخدمة مؤقتًا من يوم الثامن والعشرين من أبريل، وذلك سوف يؤثر على خدمة الانترنت المنزلي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك من خلال النقر على هذا الرابط.

وبعد ذلك قم بإدخال كود المحافظة.

ومن ثم قم بكتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورة قيمته الشهرية.

وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة إظهار الفواتير.

كما يتم تحديد طريقة السداد المناسبة، وبعد ذلك قم بالضغط على ادفع.

كما يتم إدخال البريد الإلكتروني.

ثم انتظر قليلًا وسوف يظهر أمامك رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من الأماكن يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024من خلالها، وهي كالتالي: