امتحانات الصف الثالث الاعدادي.. جدول الاعدادية في كل المحافظات الترم الثاني 2024

اقترب موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني، والطلاب جميعهم في حالة ترقب وقلق شديدة، خاصة أن الفصل الدراسي الثاني قصير نسبيًا بسبب الإجازات الرسمية التي تم تطبقها وخاصة إجازة عيد الفطر المبارك، ولم يتبقى من الفصل الدراسي الثاني إلا شهر واحد يتخلله أيضًا العديد من العطلات الرسمية ولهذا فإن الاختبارات صارت على الأبواب.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الصف الثالث الاعدادي في الثامن من مايو 2024 ومن المقرر أن تستمر لمدة خمسة عشر يومًا، حيث تنتهي الامتحانات في الثالث والعشرين من مايو 2024، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول الخاص بامتحانات الإعدادية بشكل رسمي خلال أيام، حيث أن مواعيد اختبارات الإعدادية موحدة على كل المحافظات، ولكن يختلف ترتيب الاختبارات وفقًا للمحافظة نفسها.

وقد أعلنت محافظة دمياط عن جدول الامتحانات ليكون كالتالي:

السبت 18 مايو اللغة العربية.

الاحد 19 مايو اللغة الانجليزية.

الاثنين 20 مايو الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو الجبر والاحصاء.

الأربعاء 22 مايو العلوم.

الخميس 23 مايو الدراسات الاجتماعية.

كذلك أعلنت محافظة الدقهلية عن جدول الإعدادية، ليكون كالتالي:

السبت 18 مايو اللغة العربية.

الأحد 19 مايو الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

الاثنين 20 مايو العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 21 مايو الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 22 مايو الهندسة والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو اللغة الإنجليزية.

ضوابط وتعليمات التربية والتعليم للإعدادية

جديرًا بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عدد من الضوابط والتعليمات للطلاب وللمعلمين بخصوص لجان الامتحانات، وذلك لكي تضمن الوزارة سلامة وسلاسة مرحلة الاختبارات، وتلك التعليمات هي: