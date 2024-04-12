رئيس الوزراء يكشف إجازة رسمية في أبريل الجاري 2024، وموعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك يوم الأحد المقبل

تنتهي عطلة عيد الفطر المبارك في يوم الأحد المقبل، كما تأتي أيضاً إجازة رسمية في أبريل الجاري خاصة بالعيد القومي لتحرير سيناء، وذلك في يوم الخميس الموافق 25 أبريل فضلاً عن أيام العطلة الرسمية لهذا الشهر، ولا سيما أن تلك العطلات مدفوعة الأجر كاملة، وهذا بناءً على بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.

إجازة رسمية في أبريل الجاري 2024

وتتوالى العطلات لهذا الشهر حيث هناك إجازة رسمية في أبريل الجاري وهي بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث يحتفل الشعب المصري بتلك المناسبة في يوم 25 أبريل من كل عام، كما تنتهي العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك في يوم الأحد المقبل 14 أبريل 2024، ومع إضافة العطلات الرسمية الخاصة بنهاية الأسبوع المتمثلة في يومي الجمعة والسبت إلى إجازة العيد القومي لتحرير أرض سيناء يصبح المجموع الكلي للإجازات المتبقية للموظفين بجميع قطاعات الدولة هو 5 أيام مدفوعة الأجر بالكامل.

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

بالتزامن مع اقتراب انتهاء أيام إجازة عيد الفطر التي بدأت في يوم الثلاثاء 9 أبريل مستمرة إلى يوم الأحد 14 أبريل، ومع اقتراب حلول عطلة عيد تحرير سيناء وانتهاء شهر أبريل يتساءل البعض عن الإجازات الرسمية التي تحل في شهر مايو المقبل، حيث من المقرر أن تأتي الإجازات خلال الشهر القادم على النحو الآتي: