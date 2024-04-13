لو مرتبك 1000 جنيه.. تعرف على قرض السيارة من بنك مصر لجميع الموظفين والاوراق المطلوبة

مما لا شك فيه أن الكثير منا يحلم بأن يمتلك سيارة، لذا يعد قرض السيارة من بنك مصر، واحد من أبرز البرامج التمويلية اللي يقدمها البنك للعملاء، كما أوضح أن سعر الفائدة للقرض تبدأ من 22% سنويًا وذلك على أساس متناقص، كما ترتفع النسبة حسب نوع وظيفة العميل، كما أنه يتم خصم 2% مصروفات إدارية، وأيضًا خصم 2% من إجمالي قيمة القرض.

الشروط العامة لمنح قرض السيارة من بنك مصر

يوجد بعض الشروط لمنح قرض السيارة من بنك مصر، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون هناك سعر عائد تنافسي.

كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

كما يصل الحد الأقصى للقرض حوالي ستة مليون جنيهًا.

ومن ثم تصل نسبة التمويل إلى100%.

بالإضافة إلى أنه يمكن أن تصل مدة التمويل إلى 120 شهرًا .

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

يوجد بعض المستندات اللازمة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر، ومن هذه المستندات ما يلي:

أولًا يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

وكذلك أيضًا إحضار أصل إيصال مرافق باسم العميل سواء غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون.

وكذلك أيضًا عرض أسعار معتمد من المعرض.

المستندات المطلوبة من الموظفين

ينبغي إحضار شهادة مفردات الراتب الشهري.

وكذلك أيضًا إحضار تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب.

أما أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية

يجب إحضار صورة البطاقة الضريبية.

وأيضًا ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة أيضًا إلى مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

وكذلك أيضًا كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر.

مميزات الحصول على قرض سيارة بنك مصر

يوجد بعض المميزات الإضافية للحصول على قرض سيارة بنك مصر، ومن هذه المميزات ما يلي: