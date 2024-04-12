“720.000 دينار فوري“ وزارة المالية العراقية تُعلن عن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 عموم محافظات العراق mof.gov.iq

زيادة رواتب الموظفين داخل العراق تعد من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في الفترة الحالية داخل دولة العراق من قبل العديد من الموظفين في الدولة والذين يرغبون في الاستعلام عن حقيقة زيادة تلك الرواتب التي أقرتها اللجنه النيابية في العراق والتي من شأنها أن تعمل على مساعدة المواطنين العراقيين من الموظفين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم ويعاني منه الجميع، والتي أدت إلى معاناة الكثير من الأسر وخاصة محدودة الدخل، حيث تصل قيمة تلك الزيادة ألى حوالي 50% والتي تعمل على مساعدة الموظفين في شراء الاحتياجات الضرورية الخاصة بهم والكثير من الأشياء الأخرى.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

كشفت وزارة المالية العراقية انه يمكن الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين الجديد داخل العراق بعد الزياده التي أقرتها الحكومة العراقية والتي من شأنها زيادة رواتب الموظفين في الدرجات الوظيفية المختلفة داخل الدولة والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

الموظفين في الدرجة العاشرة: يترواح راتبهم ما بين 425.000 دينار حتى 637.000 دينار عراقي.

الموظفين في الدرجة التاسعة: يترواح راتبهم بين 477.5 ألف دينار حتى 726.75 ألف دينار.

الموظفين في الدرجة الثامنة: يترواح راتبهم بين 582.5 ألف دينار حتى 837.75 ألف دينار.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق 2024

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لمن يرغب فيها الاستعلام عن رواتب الموظفين 2024 في العراق بعد الزيادة الجديدة، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي: