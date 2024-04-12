اعرف دلوقتي موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024، وانتهاء التوقيت الشتوي لهذا العام

كشفت الجهات المعنية موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لهذا العام، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه في آخر جمعة من شهر أبريل والتي ستوافق 26 من نفس الشهر، وبحسب ما جاء فإنه سوف يستمر ذلك التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويأتي هذا من أجل استغلال عدد ساعات النهار بالصيف التي تصل إلى 16 ساعة متواصلة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

بالتزامن مع اقتراب انتهاء التوقيت الشتوي لهذا العام يتساءل المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024، والذي من المقرر أن يتم العمل به خلال الأيام القادفي منتصف ليلة الجمعة 26 أبريل، حيث أصدرت الحكومة المصرية في أبريل الماضي لعام 2023 بيان رسمي للعمل بالتوقيت الصيفي بعد إلغاء العمل به في عام 2016، ووفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن ببدء تطبيق التوقيت الشتوي في يوم الجمعة 24 أكتوبر، كما ينتهي في يوم الجمعة 26 أبريل ليصبح أول أيام العمل بالتوقيت الصيفي هو يوم الجمعة.

سبب تغيير الساعة في مصر

هناك عدة أسباب أدت إلى تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بعد إلغائه في شهر أبريل عام 2016، ولقد جاءت تلك الأسباب على النحو التالي: