عاجل.. عودة قطع الكهرباء يوم الأحد المقبل، ووزارة الكهرباء تطلق جدول تخفيف الأحمال الجديد لجميع محافظات الجمهورية

بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول أيام عيد الفطر المبارك طرحت الهيئة المختصة جدول تخفيف الأحمال الجديد لجميع محافظات الجمهورية، حيث وجه رئيس الوزراء تلبيةً لأوامر رئيس الجمهورية بوقف خطة قطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان من أجل العبادة، ففي الوقت الحالي تقوم وزارة الكهرباء والطاقة بعمليات الصيانة لمعظم الوحدات الكهربائية من أجل تقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين.

جدول تخفيف الأحمال الجديد

وفقاً لما أقره رئيس الوزراء فإنه سيتم بدء العمل بحسب جدول تخفيف الأحمال الجديد 2024 عقب انتهاء إجازة أيام عيد الفطر المبارك، فلقد اتخذت الشركة القابضة لشركة الكهرباء بعض الاحتياطات اللازمة من أجل تأمين الطاقة الكهربائية وتغذيتها، إذ سيتم انتهاء تخفيف الأحمال بالتزامن مع انتهاء العطلة، وانطلاقاً من يوم الأحد المقبل ستنطلق أولى أيام قطع التيار الكهربائي وذلك طبقاً للجدول المحدد، ومن المتوقع أن يتم العمل وفقاً للجدول القديم، والذي من المفترض أن تستمر لمدة ساعتين متواصلتين.

أسباب قطع التيار الكهربائي في مصر

كشفت الجهات المعنية الأسباب المؤكدة التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن الشارع المصري منذ نهاية العام الماضي والتي تستمر إلى الآن، كما أعلنت الوزارة أن رفع سعر الكهرباء نتج عنه خسائر فادحة بالقطاع وصلت إلى 75 مليار جنيه، وفيما يلي أبرز تلك الأسباب: