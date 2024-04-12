شاهد الآن.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156 مترجم على قنوات atv التركية والفجر الجزائرية بجودة عالية Hd

بدء عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156 المسلسل التركي الشهير، والذي نال نجاحاً كبيراً داخل جميع دول الوطن العربي وخارجه، حيث تمت ترجمته وعرضه في بلاد أخرى غير عربية، وهو من الأعمال التاريخية التي تتحدث عن مرحلة ما من الحكم العثماني ولذا؛ يبحث المتابعون عن الحلقات الجديدة منه.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156

يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت المدينة المنورة، وفي الساعة 7 بتوقيت مدينة القاهرة كل أسبوع يوم الأربعاء على ATV التركية، وفي يوم الخميس التالي على قناة الفجر الجزائرية الساعة 10 بتوقيت المملكة العربية والساعة 9 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدته أيضاً على موقع شاهد للمسلسلات في أي وقت آخر، والمسلسل من بطولة الممثلين بوراك اوزجيفيت والذي هو في دور عثمان ويلدز جافري في دور السيدة مالهون وفاتح ايهان في دور باي سنغور ألب ويغيت أوتشان في دور بوران وزجه توري في دور السيدة بالا وشاغري سنشوي في دور السيد جيركوتاي.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن مشاهدة المسلسل على عدة قنوات ومنها قناة أي تي في التركية وأيضا قناة الفجر الجزائرية، وفي حالة عدم وجود القنوات على الجهاز يمكن تنزيلها باستخدام الترددات التالية: