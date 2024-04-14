ابسط ياعم.. المالية تعلن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة – الحق شوف حسابك

يبحث العديد من الأفراد في مصر عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للصرف المعاشات، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بخمسة عشر يومًا، كما يتم الصرف بالزيادة الثالثة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تصل كحد أقصى إلى 15%

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، ومن ثم سوف تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو 2024، كما أكدت أن الصرف سوف يستمر لمدة ستة أيام، وأنه سوف ينتهي يوم الإثنين الموافق السادس من مايو القادم.

كيفية الاستعلام عن معاشات مايو 2024

يمكنك الاستعلام عن معاشات مايو من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالولوج إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على قائمة المعاشات التأمينية.

ومن ثم قم بالاستفسار عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ثم بعد ذلك قم بكتابة الرقم القومي في المكان الموضح بالموقع، والتأكد من صحة البيانات.

وبعد ذلك قم بالنقر على كلمة استعلام.

وأخيرًا سوف تظهر لك كافة البيانات الأساسية الخاصة بمعاش المستعلم.

أماكن صرف المعاشات

تستطيع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة من خلال منافذ الصرف التي أتاحتها الهيئة وهي تتمثل في التالي:

ماكينات الصرافة الآلية الـ ATM وذلك عن طريق فيزا كارت المعاش.

كما يمكنك أيضًا صرف المعاشات من خلال منافذ فوري.

وأيضًا بنك ناصر الاجتماعي.

وكذلك أيضًا جميع مكاتب البريد المصري بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والقرى.

وأيضًا المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.