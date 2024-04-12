اعرف هتقبض امتى… وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين بالزيادة الجديدة

قامت وزارة المالية المصرية بالكشف عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، حيث أعلنت الوزارة عن بدء صرف رواتب العاملين بالدولة بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 21 من الشهر الجاري، ومن أجل التيسير على الموظفين خصصت الهيئة المختصة بشؤون العاملين أياماً معينة يتم خلالها الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين

أكدت الجهات المعنية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين خلال الأيام القادمة، حيث خصصت وزارة المالية لكل قطاع بالدولة أيام محددة يتم فيها صرف رواتب شهر أبريل، وبحسب ما جاء فإنه خلال الأيام المقبلة سيتم ايداع جميع المستحقات المالية لكافة العاملين بقطاعات الدولة، ففي يوم 21 ستصرف رواتب التابعين لوزارة القوى العاملة ومجلس الأمن القومي، وكذلك وزارة التموين والداخلية والتجارة، وانطلاقاً من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل ستصرف رواتب الموظفين بوزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة التعليم وكذلك العاملين بالمحكمة الدستورية.

جدول رواتب الموظفين لشهر أبريل بعد الزيادة الجديدة

طبقاً لما أقرته الوزارة المختصة وتنفيذاً لحزمة الإجراءات الكبيرة التي اعتمدها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي إلى الضعف، فإن الراتب الشهري لكل موظف يختلف عن نظيره، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، ولقد جاء ذلك على النحو التالي: