عالم من الخيال والإبداع لولادنا.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل وعرب سات.. تعليم ترفيه ومرح كل يوم

بعد تغيير تردد قناة طيور الجنة، اتجه المشاهدين للبحث عن التردد الجديد عبر محركات البحث مثل جوجل، تعتبر قناة طيور الجنة من بين أهم القنوات التي تقدم محتوى مناسب للأطفال، مما يسمح للآباء بترك الأطفال يشاهدونها دون قلق بشأن تأثيرها على سلوكهم أو عرض محتوى غير لائق، ونتيجة لذلك، حققت القناة نسبة مشاهدة عالية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف ومثير، لذلك، سنسهل على المشاهدين المهمة ونعرض تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة

تُعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات المتخصصة في برامج الأطفال، وتُبث على مدار اليوم عبر القمر الصناعي النايل سات، تُولي القناة اهتمامًا خاصًا بتقديم برامج مسلية وتعليمية للأطفال لقضاء وقت ممتع، لضمان استمرار تواجدها على التردد، يُنصح بمتابعة التفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معامل التصحيح: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنه على عرب سات

يمكنك العثور على تردد تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر العرب سات عبر المعلومات التالية:

التردد: 11310. معامل التصحيح: 4/3. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500.

برامج قناة طيور الجنة

تُقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية للأطفال، بما في ذلك البرامج المسرحية وبرامج اكتشاف المواهب، كما تُقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية والمسلية التي تحظى بإعجاب الأطفال وتساهم في تنميتهم وتطويرهم.

طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنه

نقدم لكم طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديدة لعام 2024، ولتحقيق ذلك، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

أولاً، قم بالنقر على زر القائمة في الريموت الخاص بك.

بعد ذلك، اختر الضبط وقم بضبطه يدويًا.

بعد ذلك، قم بإدخال كل المعلومات التالية التردد، اسم القمر الصناعي، ونوع الاستقطاب.

أخيرًا، قم بالنقر على زر البحث وستظهر لك القناة بعد دقائق.

أهم ما يميز قناة طيور الجنة