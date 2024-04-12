أسعدي طفلك بأغاني البيبي في العيد..تردد قناة طيور الجنة بيبي لمشاهدة أغاني وأناشيد مسلية طول اليوم 2024
أسعدي طفلك بأغاني البيبي في العيد..تردد قناة طيور الجنة بيبي لمشاهدة أغاني وأناشيد مسلية طول اليوم 2024
تردد قناة طيور الجنة بيبي من الترددات المهمة التي يبحث عنها عدد كبير من متابعي قنوات الأطفال في الفترة الأخيرة بسبب أن تلك القناة الفضائية تقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد للأطفال تتميز بأنها تعرض على مدار اليوم ومسلية وممتعة للأطفال كما أسعدت قلوب الجماهير العربية وأصبحت لها شهرة في بلادنا العربية لذلك اليوم سوف نوضح للجميع تردد قناة طيور الجنة بيبي لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات وعرب سات لمشاهدة ومتابعة كافة الأغاني والأناشيد في الفترة الأخيرة.
ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي لمتابعة القناة 2024
يمكن حالياً تثبيت قناة طيور الجنة بيبي للأطفال لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة من خلال القيام ببعض الخطوات التالية حيث يجب الضغط على زر القائمة الرئيسية من الريموت التابع إلى جهاز الريسفر ثم بعد ذلك عليك اختيار أضافة تردد عبر البحث اليدوي ثم بعدها كتابة التردد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ ثم بعدها الضغط على البحث بعد تكملة جميع البيانات اللازمة للحصول على القناة الفضائية المجانية وسوف تنزل لك القناة الفضائية ويمكن بعدها مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة.
ما هو أجدد تردد لقناة طيور الجنة بيبي 2024
- القمر الصناعي: النايل سات.
- كذلك تردد القناة: 11274.
- عامل الاستقطاب : أفقي.
- كما معامل الترميز: 27500.
- عامل تصحيح الخطأ: 3/4.
ما هو أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي
- القمر الصناعي: العرب سات.
- كذلك التردد القناة: 11310.
- قناة فضائية مجانية.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل ترميز : 27500.
- عامل تصحيح الخطأ: ¾.