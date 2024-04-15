أقوى خدع للمحترفين Minecraft .. كلمات سر وأحدث أكواد ماين كرافت استكشف الإمكانيات الجديدة

إليك بكل سهولة أحدث أكواد ماين كرافت حيث أن جميع المشاركين في لعبة ماين كرافت يطمحون للحصول على الهدايا والمكافآت التي تطرحها اللعبة، وتوضح اللعبة أن هذه الهدايا متاحة عبر إدخال بعض الأكواد المحددة، بهذه الأكواد، يتمكن اللاعبون من الحصول على عملات افتراضية وملابس ومزايا أخرى من دون الحاجة لإنفاق المال لشرائها.

أحدث أكواد ماين كرافت

تقدم لعبة ماين كرافت الفرصة للاعبين للحصول على حسابات مجانية ضمن اللعبة، حيث يمكن للمستخدمين تكوين حساباتهم الخاصة من خلال قوائم الحسابات المخصصة للعبة، لاقتناص هذه الحسابات مجاناً، يحتاج اللاعبون لاستخدام الأكواد المخصصة لهذا الغرض، التي تعرض بوضوح للجميع. إليك بعض الأكواد المتاحة:

R33K-6PEA-HL9D

REDDITSUB345

MIGHTYSALEH25

FACEPAGE1920

YFF2-D3QA-QLMS

42PT-WN7V-J258

GOOGCOM294

FACEGROUP900

أكواد لاحتراف ماين كرافت

فحم: يوجد في الطبقة 0-96، ويستخدم لوقود الفرن والمشاعل اليدوية.

حديد: يوجد في الطبقة 16-232، ويستخدم في صناعة الأدوات الحديدية والأسلحة وغيرها.

ذهب: يوجد في الطبقة 64-256، ويستخدم في صناعة السكك الحديدية والتفاح الذهبي والجزر الذهبي.

نحاس: يوجد في الطبقة 16-112

الماس: يوجد في الطبقة 64-12، ويستخدم في صناعة الأدوات والأسلحة القوية والطاولات السحرية.

حجر أحمر: يوجد في الطبقة 8-64، ويعتبر ضروريًا لصناعة الأدوات المتطورة مثل الفخاخ والأتمتة.

زمرد: يوجد في الطبقة 16-256، ويستخدم في التجارة مع القرويين.

اللازورد: يوجد في الطبقة 32-30، ويستخدم في صناعة قطعة زرقاء تستخدم كطوب بناء جميل.

طريقة الحصول على أكواد لعبة ماين كرافت

للحصول على أكواد خاصة بلعبة ماين كرافت، يمكنك توفير المال باستخدام رموز الترويجية وأكواد الهدايا التي تقدم بشكل مجاني، إليك خطوات بسيطة للحصول عليها:

زر موقع استبدال الأكواد الخاص بلعبة ماين كرافت.

أنشئ حساب جديد بشكل صحيح لتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

انتقل إلى صفحة استبدال الأكواد أو الصفحة المخصصة لبطاقات الهدايا.

أدخل رقم بطاقة الهدايا، وبعد ذلك سيتم توفير عدد كبير من الهدايا لك في لعبة ماين كرافت.

الآن يمكنك الوصول إلى العناصر المدفوعة والاستمتاع بالحصول عليها مجانا.

تنزيل لعبة ماين كرافت

بعد معرفتك أحدث أكواد ماين كرافت لتحميل لعبة ماين كرافت على الهواتف المحمولة، اتبع الخطوات التالية حسب نظام التشغيل:

لأجهزة iOS:

افتح متجر App Store على جهازك.

استخدم مربع البحث للعثور على لعبة Minecraft.

انقر على الزر “تثبيت” وانتظر حتى يتم تنزيل اللعبة على جهازك.

بعد الانتهاء، قم بتشغيل اللعبة وسجل الدخول إذا كان ذلك ضروري للعب.

لأجهزة Android: