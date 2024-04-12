رابط سهل وسريع.. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يتزايد البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة عبر الرقم القومي، وذلك من قِبَل المواطنين الذين يتقدمون للحصول على المعاش الخاص بهذا البرنامج، الذي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للأسر والمسنين والأيتام والأطفال، ونُقدم في هذا التقرير رابط الاستعلام من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى معرفة قيمة المعاش الحالي في البرنامج.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا مباشرًا للاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة عبر الرقم القومي، والخطوات كالتالي:

يجب الدخول إلي وزارة التضامن الاجتماعي .

. ثم يجب كتابة الرقم القومي للمتقدمين للحصول على المعاش تكافل وكرامة كتابة.

ومن ثم الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة.

بعد ذلك، يتم عرض صفحة تحتوي على الاسم الرباعي للمواطن مع الرقم القومي، بالإضافة إلى الوحدة الاجتماعية التي ينتمي إليها وحالة طلبه المقدم لبرنامج تكافل وكرامة.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زادت قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة منتصف مارس الماضي بنسبة 15%، وأصبحت القيم كالتالي:

للأسرة: 826.56 جنيه بدلاً من 718.75 جنيه. للمسنين وذوي الإعاقة: 743.91 جنيه بدلاً من 646.88 جنيه. للأيتام: 578.59 جنيه بدلاً من 503.13 جنيه.

أوراق التقدم لتكافل وكرامة 2024

للتقديم في برنامج تكافل وكرامة والحصول على المعاش المخصص للفئات المستفيدة منه، يجب تجهيز عدة أوراق لتقديمها للوحدة الاجتماعية التابعة للمنطقة السكنية، تشمل هذه الأوراق: