رابط سهل وسريع.. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي
معاش تكافل وكرامه
يتزايد البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة عبر الرقم القومي، وذلك من قِبَل المواطنين الذين يتقدمون للحصول على المعاش الخاص بهذا البرنامج، الذي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للأسر والمسنين والأيتام والأطفال، ونُقدم في هذا التقرير رابط الاستعلام من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى معرفة قيمة المعاش الحالي في البرنامج.
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا مباشرًا للاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة عبر الرقم القومي، والخطوات كالتالي:
- يجب الدخول إلي وزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم يجب كتابة الرقم القومي للمتقدمين للحصول على المعاش تكافل وكرامة كتابة.
- ومن ثم الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة.
- بعد ذلك، يتم عرض صفحة تحتوي على الاسم الرباعي للمواطن مع الرقم القومي، بالإضافة إلى الوحدة الاجتماعية التي ينتمي إليها وحالة طلبه المقدم لبرنامج تكافل وكرامة.
قيمة معاش تكافل وكرامة 2024
بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زادت قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة منتصف مارس الماضي بنسبة 15%، وأصبحت القيم كالتالي:
- للأسرة: 826.56 جنيه بدلاً من 718.75 جنيه.
- للمسنين وذوي الإعاقة: 743.91 جنيه بدلاً من 646.88 جنيه.
- للأيتام: 578.59 جنيه بدلاً من 503.13 جنيه.
أوراق التقدم لتكافل وكرامة 2024
للتقديم في برنامج تكافل وكرامة والحصول على المعاش المخصص للفئات المستفيدة منه، يجب تجهيز عدة أوراق لتقديمها للوحدة الاجتماعية التابعة للمنطقة السكنية، تشمل هذه الأوراق:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وتحمل العنوان الحالي للأفراد البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
- قسيمة الزواج أو الطلاق.
- شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة، مما يشمل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- بطاقة التموين المسجل عليها اسم مكتب التموين.
- قيد مدرسي للأطفال في الفترة العمرية من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للطلاب الجامعيين.
- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة.
- شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة الأرامل.
- شهادة الهجرة أو ما يثبت الانفصال.
- إقرار الوصاية للأيتام.
- شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.