الحكومة الجزائرية تعلن عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادة الأخيرة 2024

تعتبر زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر من الأمور التي تثير اهتمام الكثيرين، حيث قامت وزارة العمل والتشغيل في الجزائر بالإعلان عن الزيادة الجديدة التي شملت رواتب المتقاعدين، والتي تصل إلى 15.000 دينار جزائري بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، في السطور التالية، سنوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن بدء صرف الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين اعتبارًا من أول شهر مايو 2024، حيث تبلغ قيمة تلك الزيادة 5% للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب أقل من 20.000 دينار جزائري، و4% للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 20.000 دينار جزائري؛ بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

هناك عدة خطوات هامة للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر، وتشمل ما يلي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل عبر الإنترنت.

عبر الإنترنت. قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اختر خدمة الاستعلام عن مستحقات التقاعد.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لها.

انقر على زر البحث.

انتظر قليلاً حتى تظهر جميع التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين في الجزائر والزيادة المقررة.

رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادة الأخيرة

بعد تطبيق الزيادة التي أقرتها الحكومة الجزائرية على رواتب المتقاعدين، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 2% و5%، ستصبح قيمة الرواتب على النحو التالي: