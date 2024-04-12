“القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط” تمتع بعالم الحيوان والغرائب ونزل تردد قناة ناشونال جيوغرافيك ذات الــ 27 عام

تعد قناة ناشونال جيوغرافيك (National Geographic) هي قناة تلفزيونية عالمية مشهورة تركز على المحتوى العلمي والثقافي والمستكشف، والتي تأسست منذ ما يقرب من 27 عام في عام 1997 كنسخة تجارية لمجلة ناشونال جيوغرافيك وهي مملوكة حاليًا لشركة ناشونال جيوغرافيك بارتنرز (National Geographic Partners)، وهي شراكة بين شركة والت ديزني وشركة 21st Century Fox.

تاريخ ناشونال جيوغرافيك

تاريخ ناشونال جيوغرافيك يعود إلى أبعد من 1997وتحديدا في عام 1888 عندما تأسست مجلة ناشونال جيوغرافيك، ومنذ ذلك الحين أصبحت المجلة رائدة في مجال نشر الصور الفوتوغرافية والمقالات العلمية والثقافية، وفي العقود التالية، توسعت مجلة ناشونال جيوغرافيك لتشمل إصداراتها العديدة والمتخصصة في مختلف المواضيع العلمية والثقافية.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على مستوى العالم

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك يختلف حسب منطقتك الجغرافية ومزود الخدمة التلفزيونية الذي تستخدمه، إليكم بعض الترددات الشائعة للقناة:

– التردد في الأمريكتين:

– قمر البث: Intelsat 11

– التردد: 3974 ميجاهرتز

– الاستقطاب: عمودي (V)

– معدل الترميز: 19850

– نظام التشفير: MPEG-4/HD

– تردد قناة ناشونال جيوغرافيك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

– قمر البث: Nilesat 201

– التردد: 11938 ميجاهرتز

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– نظام التشفير: MPEG-4/HD

– التردد في أوروبا:

– قمر البث: Astra 2G

– التردد: 11836 ميجاهرتز

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– نظام التشفير: MPEG-4/HD

تعرف أكثر على قناة ناشونال جيوغرافيك

ناشونال جيوغرافيك تعتبر واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية على مستوى العالم والتي تهتم بالمحتوى العلمي والاستكشافي والثقافي، حيث تقوم القناة بعرض برامج متنوعة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الطبيعة والحياة البرية، والثقافات المختلفة، والعلوم والتكنولوجيا، والتاريخ والآثار، والمغامرات والرحلات.

تتميز برامج ناشونال جيوغرافيك بجودة عالية وتصوير مذهل وإخراج متقن، حيث تستخدم القناة تقنيات حديثة في التصوير والمؤثرات البصرية لتوفير تجربة مشاهدة مثيرة وممتعة للمشاهدين، بالإضافة الى ذلك تعتمد القناة على فريق من المصورين والمخرجين والباحثين المتخصصين في مجالات مختلفة لإنتاج محتوى ذو جودة عالية.

محتوى قناة ناشونال جيوغرافيك

بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية، تقدم ناشونال جيوغرافيك أيضًا مجموعة واسعة من المواد المطبوعة والرقمية، تنشر المجلة ناشونال جيوغرافيك مقالات علمية وصور فوتوغرافية مذهلة من جميع أنحاء العالم، كما تدير القناة موقعًا إلكترونيًا يوفر محتوى إضافيًا ومقاطع فيديو حصرية ومقالات تفصيلية حول المواضيع المختلفة.

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