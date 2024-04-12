“صندوق التقاعد الوطني mtess.gov.dz“ موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في الجزائر 2024 وقيمة الزيادة في الراتب

وجه رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون قراره بشأن زيادة رواتب المتقاعدين، وقد جاء ذلك القرار من بين الإجراءات التي تحاول الدولة اتخاذها لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الراهنة، حيث ازدادت مصاعب الحياة في الفترة الأخيرة على مجموعة كبيرة من الأشخاص، وبعد أن جاء قرار الزيادة لهم قابلوه بالفرحة والسعادة، واشتعلت محركات البحث في الفترة الأخيرة عن المزيد من التفاصيل، وإليكم في السطور التالية كافة ما تبحثون عنه.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أصبح قرار الزيادة الجديدة لرواتب المتقاعدين من أكثر وأهم الأخبار المنتشرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين، حيث تسعى الحكومة الجزائرية وتبذل قصارى جهدها في سبيل خدمة المواطنين وتقديم لهم يد العون والمساعدة، بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالمجيد تبون خرج المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد معلنًا أنه تم البدء في كافة الإجراءات اللازمة لطرح الزيادات الجديدة على رواتب المتقاعدين، كما أنه قدرت قيمة الزيادة بنسبة خمسة بالمائة، وتختلف قيمة الزيادة باختلاف قيمة الراتب، وسيتم تطبيق الزيادة بدأ من شهر مايو المقبل.

ما هي قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

وكشف رئيس الصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر أن من حق كل مواطن متقاعد الحصول على هذه الزيادة، ولكن تتفاوت النسب حسب قيمة الراتب، وجديرا بالذكر أن من يحصل على راتب تقاعد يقل عن عشرين ألف دينار جزائري تكون قيمة الزيادة بنسبة خمسة بالمائة، ومن يحصل على راتب تقاعد أكثر عن عشرين ألف دينار جزائري تكون قيمة الزيادة بنسبة أربعة بالمائة، وبناءا على ذلك نجد أنه كلما ازدادت قيمة الراتب تقل نسبة الزيادة الجديدة، ويرجع ذلك لأن الهدف الأساسي من هذه المنحة مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، سوف تصرف الزيادة على رواتب شهر مايو في اليوم الأول من الشهر.