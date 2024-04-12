“محبي المسلسلات التركية يجمعوا” نزل دلوقتي كل تردد قنوات المسلسلات التركي 2024

أصبح العديد لديه هوس مشاهدة المسلسلات التركية، نتيجة فيما تقدمه من محتوى شيق، يجذب انتباه المشاهدين، تعتبر شعوب الدول العربية من أكثر عاشقين لهذا النوع من الدراما، لذلك تكثر محركات البحث عن تردد قنوات المسلسلات التركي 2024 نظرا لكثرة تساؤل الكثير عن تردد القنوات التركي، لأننا نحرص على تقديم الأفضل لكم، سنعرض لكم تردد كل قناة بشكل دقيق خلال مقالتنا اليوم.

تردد قنوات المسلسلات التركي 2024

تركيا من أكثر الدول التي تتميز بجمالها الطبيعي وتاريخها العريق، إضافة إلى مسلسلات التي تقوم بعرضها التي حققت نجاح باهر في الوطن العربي مثل مسلسل نور ومهند، العشق الممنوع، تعتبر أكثر فئات المحبة لهذا النوع من المسلسلات هي النساء، لذلك أصبحت محركات البحث مليئة عن تردد قنوات مسلسلات التركي التي سوف نقدمه لكم خلال مقالتنا اليوم.

تردد قناة SHOW TV

تعتبر من أكثر القنوات العربية التي تهتم بعرض أفضل مسلسلات التركية، حيث تعمل على أن تتيح برامج وأغاني تركية، إضافة إلى آخر أخبار الفنانين التركين، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد القناة: 12209.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة crt drama

تعتبر قناة crt drama من أكثر القنوات الفضائية المميزة التي تهتم بتقديم دراما عربية وتركية، يمكنك تنزيلها من خلال التعرف على ترددها، وهو كالآتي:

تردد القناة: 12226

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة TRT التركية

تهتم القناة بتقديم محتوى دارمي وتاريخي، رومانسي، حيث تعد من أكثر القنوات التي تهتم أفضل المسلسلات التركية الحصرية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد القناة: 11257.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة Time turkey

تعد من أكثر القنوات التي تهتم بتقديم محتوى تركي طوال 24 ساعة، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد القناة: 11526.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة حريم السلطان

تعد من أكثر القنوات التي تحرص على تقديم أفضل المسلسلات التركية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي: