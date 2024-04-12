تحديث وتجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 وأهم 5 مستندات يجب تقديمهم للمنحة

تحديث وتجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، يتطلب منكم إتباع سلسلة بسيطة من الخطوات والإجراءات نقدمها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” حيث تقدم المنحة دعم مالي شهري للمستفيدين ولكن يلزم من المستفيد تحديث بياناتهم كل 6 أشهر على الأقل من أجل ضمان صرف الدعم دون عوائق، خاصة بالشروط الجديدة التي كشف عنها الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

تحديث منحة البطالة في الجزائر 2024

تتم آليات تجديد منحة البطالة للمواطنين المستفيدين من الدعم في الجزائر عن طريق التالي:

التوجه أولا إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على المنح.

اختيار منحة البطالة الجزائرية.

سجل البيانات.

رفع المستندات المطلوبة.

النقر على تجديد منحة البطالة.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2024

وضع القائمون على المنح الجزائرية عدة شروط وضوابط محددة يلزم على المتقدمين استيفاءها كي يتم صرف المنحة شهرياً، تضمنت هذه الشروط كل من التالي:

تصرف منحة البطالة لمن لا يمتلك دخل شهري ثابت.

حددت منحة البطالة إلى المواطنين الجزائريين الذين لا يقل أعمارهم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

إلى المواطنين الجزائريين الذين لا يقل أعمارهم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام. يشترط أن يتم التقديم على منحة البطالة إلكترونيًا.

رفع المستندات المطلوبة.

حدد منحة البطالة الجزائرية إلى المقيمين في الأراضي الجزائرية بصفة دائمة.

ألا يكون المتقدم ممتلك لأصول أو عقارات.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة في الجزائر

تضمنت شروط منحة البطالة تقديم المستندات التي تؤكد عدم امتلاك الشخص دخل شهري ثابت، لهذا حدد الوكالة الوطنية للتشغيل الأوراق التالية:

شهادة ميلاد. الدرجة التعليمية للمتقدم. صور شخصية للمتقدم. نسخة من بطاقة الهُوِيَّة. إثبات عدم الحصول على دخل شهري.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تحديث وتجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 وأهم 5 مستندات يجب تقديمهم للحصول على المنحة.