الاستعلام غرامات المرور في العراق بالرقم الألماني 2024 وأسرع طريقة سداد

نقدم لكم خدمة الاستعلام غرامات المرور في العراق بالرقم الألماني 2024 تلك الخدمة الإلكترونية التي تسهل على المواطنين العراقيين التعرف على مقدار الغرامات والمخالفات المرورية في زمن قليل جداً، على غير العادة والتوجه إلى مقرات إدارات المرور، حيث تحرص الحكومة العراقية التسهيل على المواطنين بتحويل العديد من الخِدْمَات إلى خِدْمَات رقمية لا تحتاج مزيد من الوقت، ومن هنا نبدأ في السطور التالية عبر موقعكم الإلكتروني البديل كشف خطوات الاطلاع على المخالفات المرورية في ثواني معدودة.

الاستعلام غرامات المرور في العراق بالرقم الألماني 2024

يسعى الكثيرون داخل المدن والمحافظات العراقية معرفة المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيا منع لتراكم هذه المخالفات، مما يؤدي إلى صعوبة سدادها بسهولة، لهذا تتم إجراءات الاستعلام إلكترونيا كالتالي:

الدخول على موقع بوابة أور.

التوجه إلى الخِدْمَات الإلكترونية واختيار (الغرامات المرورية).

أدخل رَقْم السيارة في المكان المخصص.

النقر على أيقونة الاستعلام.

لحظات وتظهر أمامك المخالفات المرورية.

في حال الرغبة في معرفة الرَّقْم الألماني توجه إلى أقرب مركز مرور، واليكم رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تمكن إدارة المرور العراقية كافة المواطنين الراغبين في معرفة المخالفات المرورية في اسرع وقت، الاتصال بالرقم الموحد 440 والذي يبين لكم المخالف المرورية في اسرع وقت، واليكم رابط أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

خطوات سداد رسوم المخالفات المرورية إلكترونيا 2024

تأتي آلية دفع رسوم الغرامات المرورية إلكترونيًا عن طريق الرَّقَم الألماني في بوابة أور الإلكترونية كالتالي:

أدخل أولا على موقع بوابة أور.

سجل الدخول بالرقم السري والاسم.

مراجعة الرَّقَم المالي المستحِقّ.

سجل بيانات رَقْم سيارتك.

الضغط على أيقونة تأكيد بعد مراجعة البيانات.

اختر وسيلة الدفع.

ادفع قيمة الغرامة المالية، واليكم رابط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية.

وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه خطوات الاستعلام غرامات المرور في العراق بالرقم الألماني 2024.