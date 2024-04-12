رابط التقديم على منحة 300 دينار، الذي أصبح من أهم تساؤلات المواطنين التونسيين في الوقت الجاري بعدما سمحت الحكومة للمواطنين الغير قادرين بالتسجيل في منحة 300 دينار، دعماً منها لهذه الأسر الفقيرة، يحصل من خلال هذه المنحة المستفيدين مبلغ مالي يصرف شهرياً لمدة 6 أشهر يقدر هذا المبلغ ب 300 ديناراً تونسيًا، يساهم هذا المبلغ في احتياجات المواطنين المختلفة من (أكل وشرب وملابس) وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

رابط التقديم على منحة 300 دينار

يقبل العديد من الفئات الغير قادرة من المواطنين التونسيين على التسجيل في منحة ٣٠٠ دينار الذي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية في الأوانة الأخيرة، وحدد في نفس الوقت المواطنين المستحقين لهذه المنحة، من أجل تمكين الأسر الغير قادرة في وصول هذا الدعم إليها، خاصة وأن مبلغ المنحة محدد وثابت ويصرف لفترة واحدة، لهذا يمكنكم للمواطنين التونسيين الذين ينطبق عليهم الشرط والضوابط التي حددها الحكومة التونسية التقديم من خلال لينك منحة ٣٠٠ دينار تونسي.

شروط منحة 300 دينار تونس 2024

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية حُزْمَة شروط وضوابط محددة من أجل حصول المواطن التونسي حقة في منحة 300 دينار، جاءت هذه الشروط كالتالي:

لا يتجاوز دخل المتقدم عن 180 دينار. وجود المتقدم أثناء التقديم على المنحة في تونس. عدم وجود وظيفية ثابتة للمتقدم على منحة 300 دينار. أن يكون من الفئات محدودة الدخل والفقيرة.

خطوات التقديم على منحة 300 دينار تونس 2024

كشفت الحكومة التونسية للمواطنين الراغبين في التسجيل في منحة 300 دينار طريقة سهلة للتقديم على هذه المنحة كالتالي:

الدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

تسجيل بياناتك الشخصية.

الدخول على أيقونة منحة 300 دينار.

البَدْء في ملئ طلب المنحة.

رفع المستندات المطلوبة.

النقر على إرسال الطلب.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط التقديم على منحة 300 دينار وأهم 4 شروط للحصول على المنحة 2024.