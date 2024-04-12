نقدم لكم خطوات التسجيل في سكنات عدل والشروط الجديد للتقديم في الجزائر 2024، حيث يهتم قطاع كبير للغاية من المواطنين بالتقديم في سكنات عدل التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران بالجزائر خلال المرحلة الماضية، والتي أكدت أن التسجيل في هذه المنحة يكون إلكترونياً من خلال المنصة الإلكترونية ADDL تسهيلًا على المستفيدين من التسجيل في سكنات عدل، لهذا نبين لكم في هذا التقرير المبسط آلية التسجيل في سكنات عدل وأهم شروط التقديم وذلك عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل

تبدأ آليات التسجيل في سكنات عدل المرحلة الجديدة وفقا إلى شروط التقديم في سكنات عدل التي كشفت الوزارة عنها في الفترة الأخيرة، حيث جاءت عملية التقديم على سكنات عدل كالتالي:

الدخول على موقع سكنات عدل.

أكتب الرقم التعريفي.

يتم مراجعة البيانات في عدة ثواني ثم تبدأ مرحلة الثانية.

في حال كانت بياناتك صحيحة ستتمكن من مواصلة التقديم.

اكمل اجراءت التقديم ثم اطبع إيصال التقديم في سكنات عدل.

شروط التقديم في سكنات عدل 2024 بالجزائر

حددت الحكومة الجزائرية عدة بنود ثابتة للتسجيل في سكنات عدل الجديدة وفقا إليها يتم قَبُول أي فرد يتقدم على طلب الحصول على مسكن من سكنات عدل، تضمنت هذه الشروط كل من التالي:

الجنسية: حددت الحكومة أن جنسية المتقدم عن سكنات عدل يجب أن تكون جزائرية.

العمر: كشفت الحكومة الجزائرية أن عمر المتقدم لا يجب أن يقل عن 19 عام.

الإقامة: يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيم في الجزائر، واليكم باقي شروط سكنات عدل.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات التسجيل في سكنات عدل والشروط الجديد للتقديم 2024 الجزائر.