نتائج المنح والقروض الداخلية في الأردن وأهم 7 شروط للحصول على المنح

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج المنح والقروض الداخلية في الأردن 2024 بعد التحديثات الجديدة التي أعلنت عنها مديرية البعثات الأردنية، والتي نوهت على الجامعات الأردنية التي تقدم المنح والقروض الداخلية والتي يعد أبرزها (جامعة اليرموك، جامعة الهاشمية، الألمانية الأردنية، الطفيلة التقنية، الحسين بن طلال، البلقاء التطبيقية، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الجامعة الأردنية) وغيرها من الجامعات الأخري، حيث يتم الاستعلام عن هذه المنح من خلال منصة مديرية البعثات الأردنية، لهذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل خطوات معرفة نتائج المنح والقروض في عدة ثواني.

الاستعلام عن نتائج المنح والقروض الداخلية في الأردن 2024



كشفت وزارة التعليم والبحث العلمي في الأرْدُنّ عن رابط معرفة نتيجة المنح والقروض الداخلية، الذي ينتظره قطاع كبير من الطلاب والطالبات في الجامعات المختلفة، حيث تتم إجراءات الاستعلام عن نتائج المنح والقروض الداخلية كالتالي:

زيارة موقع مديرية البعثات.

التوجه إلى قسم البعثات والمنح الداخلية.

اختيار مربع (صناديق المنح والقروض الداخلية).

سجل بياناتك الشخصية رقم التسجيل أو الرقم الشخصي.

التوجه إلى رابط نتائج المنح والقروض أو نتائج الترشح.

لحظات وتظهر أمامك نتيجة المنح والقروض الداخلية.

شروط الحصول على المنح والقروض الداخلية في الأردن 2024

حددت الوزارة عدة ضوابط وآليات مهمة للقبول في المنح والقروض الداخلية بالجامعات الأردنية، وتمثلت هذه الشروط والأحكام في كل من التالي:

ألا يكون المتقدم قد استفاد من المنح والقروض الداخلية من قبل. توافر المستندات المطلوبة من الجامعة الأردنية التابع لها المتقدم. يشترط أن يكون المتقدم متواجد في الأرْدُنّ أثناء مرحلة التقديم. أن يكون مسجل في أحدي الجامعات الأردنية. يكون المتقدم يحمل الجنسية الأردنية. الإقامة في الأرْدُنّ. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه خطوات الاستعلام عن نتائج المنح والقروض الداخلية في الأردن.