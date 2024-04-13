“شوف الزيادة هتبقى كام”.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

يترقب الموظفون موعد صرف مرتباتهم بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي صدرت بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وقد تم تطبيق هذه الزيادة على المرتبات اعتبارًا من شهر مارس 2024، تلك الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مصر.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات إبريل 2024 للموظفين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف مستحقات المتأخرات، ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات إبريل 2024 للعاملين بالدولة اعتبارًا من 21 إبريل، مع صرف المتأخرات في الأيام 4، 7، و8 من الشهر نفسه، وستتاح مستحقات العاملين على ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجداول المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل2024

منافذ شركات فوري.

مكاتب البريد.

ماكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

منافذ الصرف في جميع البنوك العاملة في مصر.

مرتبات إبريل 2024 بالزيادة الجديدة

للدرجة الوظيفية الممتازة: 12,200 جنيه.

للدرجة العليا: 10,200 جنيه.

لدرجة المدير العام: 9,200 جنيه.

للدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

للدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

للدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

للدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

للدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

للدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من مايو 2024، وقد نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، حيث بدأ الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 بمبلغ 2400 جنيه، وتم رفعه بالتدريج إلى 6000 جنيه في مايو 2024، مع احتساب كافة عناصر الأجر، بما في ذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، ومن الجدير بالذكر أن المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال ستستثنى من هذه الزيادة، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر.