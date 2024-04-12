طريق عمل البط بالبرتقال!! وصفة صينية بطعم ولا أروع بألف هنا وشفا

البط بالبرتقال هو وصفة صينية تقليدية تجمع بين نكهة البط اللذيذة وحموضة البرتقال الطازجة، إليكم بعض المعلومات الإضافية حول هذه الوصفة، حيث أنه من خلال مزج نكهة البط الغنية واللحم اللذيذ مع حموضة البرتقال وحلاوة العسل، ستحظى بوجبة طعام لذيذة وفريدة من نوعها.

إليكم الآن طريقة عمل البط بالبرتقال

المكونات الأساسية:

– بطة مقطعة إلى أجزاء.

– عصير برتقال طازج (حوالي 4 كوب).

– قشر برتقالة مبشورة.

– 4 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا.

– 2 ملعقة كبيرة من العسل.

– 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

– 2 فصوص ثوم مهروسة.

– ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

– 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير البط بالبرتقال

يتم تسخين الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. ضعي البطة أو قطع البط في المقلاة وقلبها حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب. أضيفي الثوم المهروس إلى المقلاة وقلبه لمدة دقيقتين حتى يتم تحميره قليلاً. في وعاء منفصل، اخلط عصير البرتقال، قشري البرتقال المبشور، صلصة الصويا، العسل، صلصة الطماطم، الملح والفلفل الأسود. صبي الخليط في المقلاة فوق قطع البطة. قلبي المكونات جيدًا وأغلقي المقلاة بغطاء. اطهي البطة على نار هادئة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ساعتين ونصف، أو حتى تنضج البطة وتصبح لحمها طريًا وشهيًا. قد تحتاج إلى إزالة الغطاء في النصف الأخير من وقت الطهي لتقليل الصلصة. بعد أن تنضج البطة، انقليها إلى طبق التقديم وقدميها ساخنة.

يمكن تقديم البط بالبرتقال مع الأرز المبخر أو الخضار المشوية كوجبة رئيسية شهية، تُعد هذه الوصفة مثالية للمناسبات الخاصة وتتميز بتوازن النكهات بين الحموضة الطبيعية للبرتقال والحلاوة الغنية للعسل.

معلومات أساسية عن البط بالبرتقال

– تعتبر وصفة البط بالبرتقال من الأطباق الشهية والمميزة في المطبخ الصيني، كما أنها تتميز بمزيج فريد من النكهات الحلوة والحمضية واللذيذة.

– البطة تُعد اللحم الرئيسي في هذه الوصفة، وتستخدم بالكامل أو أجزاء ويفضل استخدام أجزاء مختلفة من البطة مثل الصدور والفخذين لتحقيق توازن في نكهة اللحم.

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– عصير البرتقال الطازج هو المكون الأساسي في صلصة البرتقال، حيث يتم خلطه مع بعض المكونات الأخرى مثل صلصة الصويا والعسل وصلصة الطماطم والثوم لإضفاء النكهة المميزة.

– قشر البرتقال المبشور يضاف للصلصة لإعطاء نكهة قوية من البرتقال وإضفاء رائحة زكية على الطبق.