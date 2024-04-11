ارخص موبايل سامسونج بكاميرا 108 بيكسل.. فرصة حلوة متفوتهاش!!

ارخص موبايل سامسونج بكاميرا 108 بيكسل يمتلك تلك الكاميرا المميزة بالإضافة الي دعم التثبيت مع وجود شاشة ذات كبير كبير من نوع سوبر أموليد 120 والمعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون، كما أنه يتمتع بكاميرا أمامية بجودة عالية، بالإضافة لسعة البطارية الكبيرة التي تدعم الشحن السريع، ويدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، ويبلغ وزنه 181 جرام.

ارخص موبايل سامسونج بكاميرا 108 بيكسل

ارخص موبايل سامسونج بكاميرا 108 بيكسل فهو من الهواتف التي أصدرتها سامسونج بمجموعة كبيرة من المميزات العالية مع سعر مميز وخاصة أن هواتف سامسونج يزداد الإقبال عليها بشكل كبير من قبل المستخدمين بمميزاتها ومواصفاتها التالية:

دقة الكاميرا عالية بشكل كبير بحيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والتقاط الصور بجودة عالية.

قدرة الهاتف على مقاومة الماء والغبار على عمق متر لمدة 30 دقيقة، الشاشة على شكل ثقب في وسط الهاتف، وتبلغ مساحتها 6.7 إنش مع جودة تصل ل 2400 بكسل وتدعم الشاشة معدل التحديث الأعلى.

تم تصميمه بأكثر من إصدار للذاكرة الصلبة والعشوائية للاختيار ما بين تلك الإصدارات المختلفة، بحيث أن الذاكرة الصلبة تبلغ سعتها 128 جيجا بايت، وإصدار آخر تبلغ سعة الذاكرة الصلبة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت.

كما أن الهاتف مصمم بإمكانية زيادة المساحة التخزينية من خلال إضافة كارت ميموري للهاتف يوضع في مكان الشريحة الثانية، مع وجود معالج رسومي من نوع سناب دراجون.

مميزات ارخص موبايل سامسونج بكاميرا 108 بيكسل

يمتلك هاتف Galaxy a73 ارخص موبايل سامسونج بكاميرا 108 بيكسل مجموعة كبيرة من المميزات بالإضافة إلى سعره المميز، ومن تلك المميزات ما يلي: