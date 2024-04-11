بالصور الهلال السعودي يقسو على الاتحاد بالفوز 4/1 ويتوج ببطولة السوبر السعودي

بالفوز بنتيجة عريضة حقق فريق الهلال لقب كأس السوبر السعودي لعام 2024، بعد تغلبه على فريق اتحاد جدة بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أهداف مباراة الهلال واتحاد جدة ببطولة السوبر السعودي

سجل مالكوم هدفا مبكرا لصالح الهلال في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة العشرين، تم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق اتحاد جدة بشكل مثير للجدل، وقد أعلن الحكم الضربة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأهدر مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله ركلة الجزاء بفضل تصدي حارس الهلال ياسين بونو، لكن الكرة ارتدت إلى حمد الله الذي سجلها بنجاح.

فبل نهاية الشوط الأول سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 44 من الشوط الأول، واستمر التقدم لصالح الهلال حتى الدقيقة 60 من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 66 من اللقاء تم إلغاء هدف عبد الرزاق حمد الله بداعي التسلل، كما سجل مالكوم الهدف الثالث للهلال السعودي في الدقيقة 89، وأضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

طريق الهلال لنهائي بطولة السوبر السعودي بإقصاء النصر

من الجدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي تخطى عقبة النصر في نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 2-1، كما تفوق اتحاد جدة على الوحدة بالنتيجة ذاتها، وبهذا الفوز يواصل الهلال سلسلة الانتصارات التاريخية التي وصلت للحلقة رقم 33 فوز متواصل، هو الأكبر لفريق على مر التاريخ.

جوائز بطولة السوبر السعودي 2024

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد رصد مبلغ 8 ملايين ريال سعودي، توزع على جميع الأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يحصل البطل على 4 ملايين ريال سعودي، بينما يتحصل “الوصيف” على 2 مليون ريال، أما الفريقان الذين ودعا البطولة بخسارة أولى المباريات سيحصل كل منهما على مليون ريال سعودي.

تاريخ بطولة السوبر السعودي

من الجدير بالذكر أن بطولة كأس السوبر السعودي انطلقت منذ 11 عاما وتحديدا في عام 2013، وكانت تتم بمواجهة مباشرة بين كل من بطل الدوري مع بطل الكأس، وفي موسم 2022-2023 تم تغيير النظام وإضافة فريقين لتضم بطولة السوبر السعودي كلا الفريقين الفائزين والوصيفين لكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين.

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