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خبر بمليون دولار للموظفين.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الخاص يبدأ من 6000 جنيه.. هي دي الاخبار ولا بلاش!!
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الخاص يبدأ من 6000 جنيه كما جاء بناء على القرارات التي صدرت من قبل رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية على أن تزيد رواتب العاملين في مؤسسات الدولة، حيث أن نسبة الزيادة قد تصل إلى 71% من قيمة الرواتب والهدف من هذه الزيادة هو مساعدة المواطنين في ظل ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار بسبب الظروف الاقتصادية العالمية إلى أثرت على أسعار المنتجات.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الخاص يبدأ من 6000 جنيه
حددت وزارة المالية العوامل التي تبني عليها الزيادة التي تتم في الرواتب، وتكون هذه العوامل كما يلي:
- هناك علاوة دورية تصرف مع الرواتب وتكون قيمتها 10% من قيمة الأجر الوظيفي وتكون للمخاطبين، كما أنها تكون حوالي 15% من قيمة الأجر الأساسي وتكون لغير مخاطبين.
- الحافز الإضافي يبدأ من مبلغ 500 جنيهًا ويكون حتى 900 جنيهًا.
- يكون الحد الأدنى للأجور بعد رفع نسبة الزيادة إلى 71% حوالي 6000 جنيهًا شهريًا.
الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الحكومي
قامت وزارة المالية بتوضيح الأجور التي يحصل عليها الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية في الدولة، وتكون الأجور كما يلي:
- موظفي الدرجة الأولى يحصلون على راتب يبدأ من 7500 جنيهًا.
- أما موظفي الدرجة الثانية يكون الراتب الشهري لهم هو 7000 جنيهًا.
- يحصل موظفو الدرجة الثالثة على 6750 جنيهًا.
- الراتب لموظفي الدرجة الرابعة يكون 6500 جنيهًا.
- يصل راتب موظفي الدرجة الخامسة إلى 6250 جنيهًا.
- الدرجة السادسة تحصل على راتب قدره 6000 جنيهًا.
- كما يحصل المدير العام على راتب شهري قدره 9000 جنيهًا.
- تكون رواتب الدرجة العليا في الدولة حوالي 10000 جنيهًا شهريًا.
- يصل راتب الدرجة الممتازة في الدولة إلى 12 ألف جنيهًا شهريًا.
- كما أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى بعد شهر يوليو 2024 لكافة الموظفين في قطاعات الدولة.