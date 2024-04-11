خبر بمليون دولار للموظفين.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الخاص يبدأ من 6000 جنيه.. هي دي الاخبار ولا بلاش!!

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الخاص يبدأ من 6000 جنيه كما جاء بناء على القرارات التي صدرت من قبل رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية على أن تزيد رواتب العاملين في مؤسسات الدولة، حيث أن نسبة الزيادة قد تصل إلى 71% من قيمة الرواتب والهدف من هذه الزيادة هو مساعدة المواطنين في ظل ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار بسبب الظروف الاقتصادية العالمية إلى أثرت على أسعار المنتجات.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الخاص يبدأ من 6000 جنيه

حددت وزارة المالية العوامل التي تبني عليها الزيادة التي تتم في الرواتب، وتكون هذه العوامل كما يلي:

هناك علاوة دورية تصرف مع الرواتب وتكون قيمتها 10% من قيمة الأجر الوظيفي وتكون للمخاطبين، كما أنها تكون حوالي 15% من قيمة الأجر الأساسي وتكون لغير مخاطبين.

الحافز الإضافي يبدأ من مبلغ 500 جنيهًا ويكون حتى 900 جنيهًا.

يكون الحد الأدنى للأجور بعد رفع نسبة الزيادة إلى 71% حوالي 6000 جنيهًا شهريًا.

الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الحكومي

قامت وزارة المالية بتوضيح الأجور التي يحصل عليها الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية في الدولة، وتكون الأجور كما يلي: