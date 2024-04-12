“لكل عشاق الأفلام والمسلسلات الجديدة” تردد قنوات الساعة 2024 الجديد El Sa3a على النايل سات!

تعتبر قنوات الساعة من أكثر القنوات التي عليها إقبال من قبل العديد من الأشخاص، حيث تتيح أفضل برامج الشيقة والحصرية من جميع الأنواع مثل الترفيهي، الأخبار، الثقافة لذلك يفضلها العديد، مما أدى إلى أصبحت محركات البحث مليئة عن ترددها، لأننا نحرص على تقديم الأفضل لكم، سنقدم لكم تردد قنوات الساعة 2024 الجديد El Sa3a على النايل سات خلال مقالتنا اليوم.

تردد قنوات الساعة 2024 الجديد El Sa3a

يرغب العديد من المواطنين في معرفة تردد قنوات الساعة من أجل يستطيعوا مشاهدة كافة المسلسلات بشكل حصري والمميزة، تتميز بجودتها أثناء عرض المحتوى بدون تشويش أو فواصل لذلك يفضلها العديد من الأفراد.

الساعة أفلام

تعتبر من أكثر القنوات التي تحرص على تقديم كل ماهو جديد من الأفلام الحصرية من أجل مشاهدتها في العطلات، تحرص على تقديم كل ماهو يتناسب جميع الأذواق من أجل إرضاء المتابع، سنقدم لكم ترددها من خلال فيما يلي:

التردد: 10873

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة الصورة: SD.

الساعة كلاسيك

أفلام زمان من أكثر الأنواع التي تتميز بإبداعها وذوقها، لذلك يفضلها العديد من الأسخاص، إذا كنت ترغبين في التعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

التردد: 12566.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة الصورة: SD.

الساعة شاروخان

التردد: 10873.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة الصورة: SD .

الساعة كوميدي

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة الصورة: SD.

الساعة سينما

التردد: 11563.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة الصورة: SD.

الساعة مسرح