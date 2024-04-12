“قد يكون الأغا على الجانب الآخر” مسابقة الحلم 2024 طريق سهل لتحقيق الــ 1000000 $ أو 100 ألف دولار شهريا

مسابقة الحلم على مجموعة قنوات إم بي سي MPC، هي واحدة من أشهر وأهم المسابقات في العالم العربي، ويقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، حيث توفر المسابقة جوائز قيمة تبلغ أكثر من 3.5 مليون دولار سنويًا، وتشمل الجوائز الأسبوعية جائزة بقيمة 5000 دولار أمريكي، والجائزة الشهرية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، والجائزة الكبرى السنوية بقيمة مليون دولار.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يجب توفر بعض الشروط، فيجب على المشتركين أن يكونوا من جنسية عربية وأن يجيدوا اللغة العربية بطلاقة، كما يجب ألا يقل عمر المشتركين عن 18 عام، بالإضافة الى أهمية التأكد من إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح والإجابة على جميع الأسئلة بطريقة صحيحة أثناء المشاركة في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم بمختلف الدول العربية

كما سبق وأن ذكرنا فإنه للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يجب توفر عدد من الشروط والمواصفات، فبخلاف وجوب الجنسية العربية لدى المشارك، وأيضا إجادة اللغة العربية بطلاقة، يجب أيضا للمشاركة في مسابقة الحلم 2024 الاتصال على أرقام المسابقة، يمكن للأشخاص في مصر إرسال كلمة “دريم” أو “حلم” إلى الرقم 95458.

وفي المملكة العربية السعودية، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 85888.

في الإمارات العربية المتحدة، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 6070.

في الأردن يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 98880.

في الكويت، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4141.

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عادةً ما تتضمن أسئلة مسابقة الحلم مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأسئلة المتعلقة بالمعرفة العامة، والثقافة العامة، والرياضة، والتاريخ، والأحداث الجارية، والثقافة والذكاء وقوة الذاكرة، كما تصمم الأسئلة بشكل منوع وتتطلب معرفة واسعة وقدرة على التفكير السريع والاستجابة الصحيحة لها.

مسابقة الحلم هي فعالية تلفزيونية تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، تعتبر تلك المسابقة من أكبر المسابقات التلفزيونية في المنطقة وتجذب ملايين المشاهدين.